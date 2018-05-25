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25 Mayıs 2018 22:18

Türk Kızılayı’ndan iftar programı

Türk Kızılayı Muş Şubesi tarafından hafız, dul kadın ve yetim çocuklara yönelik iftar yemeği verildi.

Türk Kızılayı’ndan iftar programı

25 Mayıs 2018 22:18


"Önemli olan karın doyurmak değil, onlarla beraber olmak” sloganıyla yola çıkan Türk Kızılayı Muş Şubesi, Ramazan ayında hafız, dul kadın ve yetim çocukları unutmadı. Türk Kızılayı Muş Şubesi tarafından Muş Tuba Camii Hafızlık Akademisi binasında düzenlenen iftar programında bir araya gelen hafız, dul kadın ve yetim çocuklar birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.


İftarın açılmasının sonrasında yemek duasının yapılmasının ardından bir konuşma yapan Türk Kızılayı Muş Şube Başkanı Cengiz Koç, “Öncelikle iftarımızın kabul edilmesini Allah’ımızdan arzu ve umut ediyorum. Bizlerde bu mahallenin bir mensubu olarak, birlikte, gençlerimizle, çocuklarımızla, yardımlaşma duygusu noktasında bir arada iftarımızı açmak istedik. ‘Önemli olan karın doyurmak değil, onlarla beraber olmak’ sloganıyla yola koyulduk, sizlerle birlikte, bir arada, hep beraber iftar açmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.


Türk Kızılayı Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa ise, "Türk Kızılayı Muş Şubesi olarak Ramazan ayında ilimizdeki dul kadın arkadaşlarımızı, hafız ve yetim çocuklarımızı unutmadık. Hep birlikte 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı içerisinde bir araya gelerek, iftarımızı açtık. Özellikle yetim çocuklarımızın sevinç ile mutluluğuna ortak olduk” şeklinde konuştu.




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