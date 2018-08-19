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19 Ağustos 2018 08:45

Vali Aziz Yıldırım, Malazgirt’teki çalışmaları denetledi

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıl kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan ‘Milli Park ve Panorama Müzesi’ni yerinde denetledi.

Vali Aziz Yıldırım, Malazgirt’teki çalışmaları denetledi

19 Ağustos 2018 08:45


Vali Aziz Yıldırım ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rüstem Dindarol, Okçular Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Avni Önder ve Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile 26 Ağustos günü düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Yıldırım, Malazgirt Savaşı’nın Türklerin Anadolu’ya açılan en büyük kapısı olduğunu hatırlatarak, “Malazgirt ilçemizde yapılacak olan Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yılı kutlama etkinliklerine hazırlıklarımız yoğun şekilde sürüyor. Yapılan çalışmaların 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine yetişmesi için gerekli talimatları verdik" dedi.




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