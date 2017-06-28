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28 Haziran 2017 22:52

Vali Yavuz’a veda yemeği

Valiler Kararnamesi ile Muş Valiliğinden Ordu Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz için veda yemeği verildi.

Vali Yavuz’a veda yemeği

28 Haziran 2017 22:52


Efendy Restoran’da düzenlenen veda yemeğine Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Seddar Yavuz’la 2 yıl boyunca birlikte görev yaptıklarını ve bu sürenin çok verimli geçtiğini belirterek Vali Yavuz’a teşekkür etti.


Daha sonra konuşan Vali Seddar Yavuz ise, Muş’u 81 ilden farklı gördüğünü söyledi. Muş’un kadim bir şehir olduğunu dile getirerek, "Bunu her defasında söyledim. Şehrin birçok yerine yazılması gereken bir yazı ve slogan olarak kullanılmasını bekliyorum. ’Göklerinde merhum Sultan Alparslan’ın kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı bu kadim şehir ve bu şehirde yaşayan insanlar, mübarek insanlardır.’ Bu kentte yaşamak ve büyümek, bu bölgede hizmet etmek herkese nasip olacak bir hadise değildir. Veda yemeğine katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Konuşmanın ardında Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve kurum amirleri, Vali Yavuz’a çeşitli hediyeler takdim etti.




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