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21 Kasım 2017 13:00

Vali Yıldırım Şenyayla bölgesinde

Muş Valisi Aziz Yıldırım, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği Şenyayla bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım Şenyayla bölgesinde

21 Kasım 2017 13:00


Vali Aziz Yıldırım, Diyarbakır-Muş İl Jandarma komutanlıklarına bağlı birliklerce Şenyayla bölgesinde koordineli bir şekilde gerçekleştirilen operasyonda, Muş sınırları dahilindeki operasyona hakim noktaları denetledi. Vali Aziz Yıldırım’a, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin de eşlik etti.


Diyarbakır Alaca köyü Şenyayla mezrası sınırlarındaki Varikamera Tepe ile Yaylak köyü Gühermi mevkisinde iki ayrı terörist grupla sıcak temas sağlanan operasyonda, aralarında terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu 16 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından devam eden operasyonu takip eden Vali Yıldırım, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.


Şenyayla bölgesi Ulukaya mevkiindeki gezi ve incelemeleri esnasında Vali Yıldırım, güvenlik korucuları tarafından tutulan hakim tepelerde görev yapan personelle de sohbet ederek, demiryolunun emniyet ve güvenliğinin sağlanması, noktaların güçlendirilmesi konusunda da talimat verdi.




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