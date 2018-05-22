Ramazan ayının başlamasıyla birlikte köy ziyaretlerini sıklaştırarak makamını adeta köylere taşıyan Vali Aziz Yıldırım, köy ziyaretlerine Erencik köyü ile devam etti. Vali Aziz Yıldırım’a köy ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Alper Çifçi ile kurum amirleri eşlik etti. Vali Yıldırım ve beraberindekileri köy girişinde Köy Muhtarı Abdullah Özmen ile köylüler karşıladı. Vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Vali Yıldırım, 2018 yılında yeni yol planlama çalışmalarının olacağını hatırlatarak, "Yol talebi çok fazla ama, zaten stabilize çalışmalarımız olmuş ve 2018 yılı planında da çalışmalarımız var. İl merkezine 23 kilometre mesafede olan köyde 29 hanede yaklaşık 85 vatandaşımız yaşamaktadır. Çocuk parkı konusunda bir çocuk parkı yapılsın bu konuda sıkıntı yok, mezarlık ve mezra yolu konusunda da özel idare ekiplerimiz bir çalışma yapsınlar. Zaten Işıklı adında tek mezranız var. Köyümüzde yaptıklarımıza baktığımda, özel idaremizce 2016-2017 yıllarında 459 bin 33 TL’lik kamu yatırımı yapılmıştır. Köyümüze 2015 yılından 2018 Mayıs ayına kadar sosyal yardım giderleri olarak 62 bin 35 TL, yaşlı ve engelli evde bakım yardımları için 76 bin 188 TL ödeme yapılmış, ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan desteklemelerde 254 bin 652 TL tarım desteklemelerinden faydalandırılmıştır" dedi.

"Terörü gündemimizden çıkarmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz"

Terör örgütlerini gündemden çıkarmak adına yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Vali Yıldırım, "Biz terörü bu memleketin gündeminden çıkarmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bunları takip ediyoruz, gerekeni de yapacağız, bundan kimsenin de en ufak bir şüphesi olmasın. Hiçbir devlet; askerine, polisine, öğretmenine, masum vatandaşına silah çekeni kabul etmez. Onun için hep birlikte bu terörü alt etmemiz lazım. Bakın bugün kardeşimiz ve hemşehrimiz asteğmen Cengiz Uslu’yu son yolculuğuna uğurladık. Gencecik evladımızı hainler tuzakladıkları EYP’yi patlatmak suretiyle şehit ettiler. Bunu yapan insan olamaz, hangi vicdan sahibi bunu yapabilir. Herkes şunu iyi bilsin ki teröre ve teröriste asla bu millet fırsat vermedi ve vermeyecek de. Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Bu terörün kökünü hep birlikte kazıyacağız" diye konuştu.

Vali Yıldırım ve beraberindekiler, ziyaretin ardından köyden ayrıldı.