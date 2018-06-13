Vali Yıldırım’dan selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Yazılı olarak açıklama yapan Vali Aziz Yıldırım, 12 Haziran 2018 tarihinde saat 16.00 sıralarında Korkut ilçesine bağlı Karakale beldesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel bilgisi üzerine tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine yönlendirildiğini ifade etti. Vali Yıldırım, "Karayolunun selden dolayı ulaşıma kapandığı bilgisi üzerine İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, AFAD, DSİ, Karayolları müdürlüklerimizin çalışmaları sonucu kapanan yol kısa sürede ulaşıma açılmıştır. Aynı tarihte saat 18.00 sıralarında ilimiz Korkut ilçesine bağlı Balkır köyünde meydana gelen selde 22 yaşında Ferhat Yayman isimli engelli bir vatandaşımızın sel sularına kapıldığı bilgisi üzerine ekiplerimizin arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda vatandaşımız bulunmuş, ancak kurtarılamamıştır. Ayrıca saat 20.30 sıralarında Korkut ilçesine bağlı Karakale beldesinde 13 yaşındaki Rojhat Yener isimli bir gencimizin de sel sularına kapıldığı bilgisinin alınması üzerine arama ve kurtarma işlemine başlanmış, ancak bütün müdahalelere rağmen gencimiz kurtarılamamıştır" ifadelerini kullandı.

Olayda Karayolları Müdürlüğünden 2 adet iş makinesi, 5 adet kamyonet ve 8 personel, DSİ Müdürlüğünden 2 adet iş makinesi, 5 personel, AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 15 personel, Özel İdare Genel Sekreterliğinden 5 iş makinesi, 10 personel, ayrıca Kızılay ve Sağlık Müdürlüğünden de ekiplerin olay mahalline anında hareket ederek müdahale ettiğini kaydeden Vali Yıldırım, "Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile AFAD Müdürlüğümüzün ekipleri alanda çalışmalara başlamış olup zarar tespit komisyonu oluşturularak hasar tespit çalışmaları da başlanılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum. Yaşanan bu doğal afette mağdur olan vatandaşlarımızın normal yaşantılarına bir an evvel dönmeleri için tüm ekiplerimizin çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirim" dedi.