Validen altın küpe talep eden Reşe Nine muradına erdi

Muş Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Acarkent köyüne yaptığı ziyarette, Reşe Arslan isimli kadınla bir sürü görüştü. Görüşme esnasında Reşe Arslan, Vali Yıldırım’dan altın küpe talep etmişti. Vali Yıldırım’ın talimat vermesi üzerine Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, altın küpe alarak ninenin talebini yerine getirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, geçtiğimiz günlerde köy ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, “Ziyarette bir ninemiz; devleti bir ana, bir baba, evlat anlayışı gibi görerek bir talebi vardı. Sağ olsun Vali Bey’in bize talimatı oldu. Talebini yerine getirdik. Annemizi davet ettik. İçten ve doğal bir şekilde evlat görerek istemişti. Biz annemizi gördük ve altın küpe talebini yerine getirdik” dedi.

Altın küpesine kavuştuğunu dile getiren Reşe Arslan ise “Vali ile kaymakam köye geldi. Vali Bey, küpelerimin altın olup olmadığını sordu. Ben de altın olmadığını söyledim. Vali Bey de kaymakama söyledi. Bugün de benim altın küpelerimi arkadaşlar takmaya gelmişler. Küpelerimi çok beğendim. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Reşe Arslan’ın küpeleri, Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç tarafından teslim edildi.