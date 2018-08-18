Varto Belediyesinden bayram öncesi mezarlık temizliği yapıldı

Varto Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. İlçenin en büyük mezarlığı olan Belediye Mezarlığındaki ağaçları budayan ekipler, çevre düzenlemesi ve Kurban bayramı öncesi gerekli bakım çalışmalarını sürdürüyorlar. Mezarlıkların temizliği ve bakımını yaparak istenen görünüme kavuşmasını sağlamaya çalışan ekipler, çalışmaları kış mevsimi öncesi tamamlamayı hedefliyorlar.

Mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmasını yaptıran Varto Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Engin Taş, "Belediye Başkanımız Mehmet Nuri Çetin’in talimatıyla, Kurban bayramı öncesi mezarlıktaki çalışanlarımızla birlikte temizlik ve bakım hizmetlerimizi tamamladık. Kurban bayramında mezarlıklarda ziyaretlerde bulunmak isteyen vatandaşlarımızın daha iyi bir şekilde gerekli ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere bu çalışmalarımızı devam edeceğiz. Mevcut çalışmalarımızın yanı sıra bu tür yerlerdeki eksikliklerimizi de gidermek için hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise, mezarlıkların İslam alemi açısından çok büyük öneme sahip yerler olduğunu ve gerekli düzenlemelerin mutlaka yapılması gerektiğini belirttiler. Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı belediye başkanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.