Varto Kaymakamı Çetin’den hastalara bayram ziyareti

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş ile beraber Varto Devlet Hastanesi´nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Çetin, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bayramlarını kutladı. Hastanede yatan, hastalara moral olması kapsamında Varto Belediyesi tarafınca hazırlanan oyuncak paketlerini çocuklara dağıttı. Hastaların var olan sorun ve sıkıntılarına da kulak veren Kaymakam Çetin, hastalara moral olabilmek adına böyle bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Gerçekleştirilen hasta ziyaretleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Çetin,“İlçemiz Devlet Hastanesi’nde hasta ziyaretlerinde bulunduk. Belediyemiz tarafından hazırlanan hediye paketlerini hastalara takdim ettik. Sağlık insan hayatının en önemli merdiven basamağı. Bu bilinçle hastane de tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Haftada bir geliyoruz hastalarımızın birçoğu zaten bizi tanıyor. Devlet olarak çok güzel bir hastane yaptık. Çok lüks bir hastanemiz var. Lüks odaları var. Hem maddi olarak hem de manevi olarak hastalarımızın yanındayız. İlçe kaymakamı olmamız hasebiyle bu hastaların bazen bizlerden farklı talepleri oluyor onları da mümkün olduğunca karşılamaya çalışıyoruz. Çok değerli doktorlarımız var. Hastanemiz her türlü konfora sahip doktor ihtiyacımız yok denecek kadar az. İlçede devletin en üst organı olarak bizde yanlarındayız. Hepsine şifa dileklerimizi ilettik. Bayramlarını kutladık. Bugünde hastalara moral vermek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için gönüllerini hoşluğunda yer almak bizler için önemli. Rabbimden hastalar için acil şifalar diliyorum bir an evvel sağlıklarına kavuşup kaldıkları yerden hayatlarına en güzel şekilde devam etmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Doktor Buket Özgül ise, “Kaymakam bey hastalarımıza ziyarete geldi. Çocuklara oyuncak verdi. Tek tek hastalarımızla konuştu. Kendisine teşekkür ederim ”dedi.

Hasta yakını olan Gülcihan Özçelik ise, ”Kaymakam beye çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun bize yardım ediyor. Çok sağ olun“ dedi.

Hastanede hasta bakıcısı olarak gelen ve ortaokulu bu sene bitiren İller Ballıkaya adlı kız çocuğun hem hastaya baktığını hem de kitap okuduğunu gören Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, çalışkanlığını gören İller Ballıkaya’ya kitap seti hediye etti.