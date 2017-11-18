Varto Kaymakamından 140 kız öğrenciye tablet

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, beraberindekilerle birlikte Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada ortaokulu müdürü Olcay Karataş’tan okul ile ilgili sorunları hakkında bilgi alan Kaymakam Çetin, daha sonra spor salonun da toplanan öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencileri dinleyen, öğrencilerin sosyal faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığını ve ara öğünlerin verilip verilmediğini öğrencilerden dinleyen Kaymakam Çetin, Varto Kaymakamlığı ve Belediyesi ile iş adamı Zeynel Abidin Gül tarafından alınan 140 adet tableti dağıtma törenine geçildi. Burada öğrencilerle sohbet eden Çetin, Muş ilinde bayanlarda kros yıldız kızlar ikinciliği ve erkeklerde kros yıldızlar üçüncülüğünde dereceye giren ve okullarına kupa getiren sporcuları da kabul ederek onlara da tablet hediye etti.

Okul idarecilerinden okul servisleri hakkında bilgiler alan Kaymakam Çetin, herhangi bir problem ve sıkıntı ile karşılaşılmadığı, idareciler tarafından ifade edildi. Öğrencilerle görüşerek eğitim seviyelerini test etmek üzere dersle ilgili sorular sorup cevap aldıktan sonra, İlçe Jandarma Bölük komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, İş adamı Zeynel Abidin Gül ve okul müdürü Olcay Karataş ile birlikte yatılı olarak kalan 140 kız öğrenciye tablet dağıttı. Öğrencilere tablet dağıtan Kaymakam Çetin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yurtlarda kalan çocuklarımız yaklaşık 3 haftadan fazladır evlerinden uzakta ikamet ediyorlar. Çocuklarla geçen bir sohbetimiz olmuştu. Bir kız çocuğumuz bize tablet talebinde bulunmuştu. Varto Kaymakamlığımız ile Belediyemiz ve iş adamımız Zeynel Abidin Gül’ün desteği ile bu çocuklarımıza tablet aldık. Hepsine destek olduk. Ayırım olmasın dedik hepsine verdik. İnşallah erkek çocuklarımıza da sürprizimiz iki üç hafta sonra olacak. Buradaki çocuklar aileden uzak çocuklar ve kültürel faaliyetler olsun her türlü desteği yapacağız. İnşallah teşekkür ederiz” dedi.

Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu müdürü Olcay Karataş ise, “Öncelikle Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Okulumuzda yatılı olarak kalan 140 kız öğrencimize birer tablet dağıttılar. Bu tabletlerin alınmasında emeği geçen başta kaymakamımıza, iş adamı Zeynel Abidin Gül’e, çok çok teşekkür ederiz sağ olsunlar var olsunlar” dedi.

Kaymakam Çetin ve beraberindekiler daha sonra Sazlıca köyünde Şükran Demiraydın adlı kalp hastası çocuğu ziyaret ederek burada da iki çocuğa tablet verdi. Eksiklikleri gidereceğiz sözünü verdikten sonra ilçeye gitmek üzere köyden ayrıldı.