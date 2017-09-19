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19 Eylül 2017 12:01

Varto’da 19 Eylül Gaziler Günü

Muş’un Varto ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Varto’da 19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül 2017 12:01


Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Vahti Kamburbay, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Faruk Tunç, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler ile öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruş ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.




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