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08 Haziran 2018 10:47

Varto’da öğrencilerin karne sevinci

Muş’un Varto ilçesindeki öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıktılar.

Varto’da öğrencilerin karne sevinci

08 Haziran 2018 10:47


2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesi nedeniyle Varto Papatya Anaokulu ile Cumhuriyet İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri Abdulnasır Sever ve Ömer Faruk Tunç, öğrencilere okul dışında daha çok çalışmaları ve ileriye dönük kendilerine yön vermeleri için tavsiyelerde bulundu. Yapılan törenin ardında öğrencilere karneleri verildi. Varto ilçesinde 71 okulda eğitim öğretim gören yaklaşık 7 bin öğrenci, karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline çıktılar.




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