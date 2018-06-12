VEDAŞ ve VEPSAŞ’tan iftar yemeği

Ş. (VEDAŞ) ve Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) Muş İl Müdürlüğü, Malazgirt ilçesinde iftar yemeği verdi.

Bir otelde verilen iftar yemeğine VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, VEPSAŞ Muş İl Müdürü Abbas Aydın, Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Malazgirt merkez mahalle ve köy muhtarları, VEPSAŞ ve VEDAŞ çalışanları ile çok sayıda VEDAŞ abonesi katıldı. Her yıl Ramazan ayında gerek kurum çalışanlarıyla ve gerekse aboneleriyle iftar sofrasında bir araya gelen Türkerler VEDAŞ ve VEPSAŞ ailesi, bu yıl da geleneksel hale getirdikleri iftar yemeği programını devam ettirdi. İftar programı sonrasında bir açıklama yapan VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, her yıl Ramazan ayında VEDAŞ ve VEPSAŞ ailesi olarak geleneksel hale getirdiği iftar programını bu yıl da gerçekleştirerek, gerek vatandaşlarla ve gerekse personelleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şentürk, “Malazgirt ilçesi bizim için çok önemli bir ilçe. Tüm ilçelerde olduğu gibi yine Malazgirt ilçemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik iftarında bir araya gelmenin mutluğunu yaşadık. Türkerler VEDAŞ ve VEPSAŞ ailesi olarak bu iftar yemeklerini geleneksel hale getirdik. Bu tür sosyal aktivitelerle vatandaşlarımızla daha yakın ilişki kurmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Biz bu tarz çalışmalarla daha çok halkımızla bütünleşmek, daha fazla bir araya gelmek ve daha fazla dertlerimizi sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. En azından şu anda burada halkımızın isteklerini böyle güzel bir ortamda dinliyoruz. İnşallah nasip olursa bu programlarımız böyle devam edecektir” diye belirtti.