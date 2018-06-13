VEDAŞ ve VEPSAŞ’tan iftar yemeği

Ş. (VEDAŞ) ve Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) Muş İl Müdürlüğü tarafından iftar verildi.

VEDAŞ ve VEPSAŞ tarafından geleneksel hale getirilen iftar programları devam ediyor. Bulanık Belediyesi iftar çadırında düzenlenen programa; Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, Yatırım İl Müdürü Mesut Baskın, VEPSAŞ İdari İşler Müdürü Vahdettin Ağa, Destek Hizmetler Müdürü Hayati Ürün ve VEDAŞ personeli ile vatandaşlar katıldı. Burada duaların edilmesi ve ezanın okunmasıyla yemeğe geçildi.

Yemeğin ardından bir konuşma yapan VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, iftar programlarını geleneksel hale getirdiklerini söyledi. İftar programları kapsamında Muş merkez ve ilçelerinde personel ile vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Şentürk, "Her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeği ile hem kurum çalışanlarımızla hem de vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Ramazan ayının ilk haftasında Muş merkezde kurum çalışanlarımıza ve ailelerine yönelik düzenlediğimiz iftar yemeği programımıza; Türkerler VEPSAŞ Direktörü Yusuf Hilal ve VEDAŞ Dağıtım Direktörü Ali Aydın da katılarak bizleri ve personellerimizi onura etmişlerdi. Daha sonra yine Muş merkezde her yıl Ramazan ayında verdiğimiz iftar programıyla abonelerimiz ve muhtarlarımızla bir araya gelerek, aynı sofrada oruçlarımızı açtık. Vatandaşlara ve muhtarlara yönelik düzenlediğimiz iftar yemeğine çok sayıda katılım oldu ve bu da bizi son derece mutlu etti. Son olarak Malazgirt ilçesinde kurum çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bugünde ise siz değerli Bulanıklı vatandaşlarımızla bir araya geldik. Programımıza iştirak ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Amaçlarının kaynaşma olduğuna dikkat çeken Şentürk, "VEDAŞ ve VEPSAŞ ailesi olarak, amacımız bölgeye bağlı çalışan personellerle, Ramazan ayı vesilesiyle bir araya gelerek hem kaynaşmayı sağlamak hem de tuttuğumuz oruçları hep birlikte açmaktır. Biz geleneksel olarak Van, Muş, Bitlis, Hakkâri’de her yıl bütün personelimizle birlikte bir araya geliyoruz. Buradaki amacımız, personelimiz ve vatandaşlarımızla bir araya gelip, birlikte bir yemek yemek, onların dertlerini dinlemek, beraber bir şeyler paylaşmak, soframızı paylaşmak. Bu sebeple bugün burada bütün çalışanlarımız, bütün arkadaşlarımız hep birlikteyiz. Gerek büroda çalışan arkadaşlarımız olsun, gerekse de sahada olan arkadaşlarımız olsun, onlarla bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

VEDAŞ’ın çalışma ve yatırımları hakkında bilgi paylaşan Şentürk, "Bu sene de yine bizim çeşitli yerlerde yatırımlarımız var. Bu yatırımlarımıza birlikte bizim arıza sürelerinde ciddi bir azalma oldu. Kesinti sayıları ve sürelerinde ciddi bir azalma meydana geldi. İnşallah gün geçtikçe bizim bu çalışmalarımız gözle görülür bir şekilde artarak devam edecek. Amacımız; burada Türkiye’nin batı standartlarında bir enerji akışı sağlamak. Tabi bunu yaparken de aynı şekilde nakit akışınızı da sağlamak istiyoruz. Hedefimiz; insanların hem can güvenliğini sağlamak hem mal emniyetini sağlamak hem de hakikaten mutlu olabilecekleri şekilde, mallarına zarar vermeden, enerji akımı temin etmektir. Muş’ta kış ikliminin çok soğuk olması, kar yağışının çok fazla olması, bizi ciddi şekilde etkiliyor. Fakat aldığımız tedbirlerle özellikle şehir merkezinde yer altı çalışmalarında yaptığımız etkili müdahalelerle o da büyük oranda azalmış durumda. İnşallah 2020’ye kadar hedefimiz olan bir Ankara, bir İzmir, bir İstanbul’da ne kadar kesinti oluyorsa, hatta onlardan daha iyi derecede kesinti kısıklığına sahip olmak. İnşallah bunu halkımızın desteğiyle başaracağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; bölge halkına bugüne kadar desteklerini ve yatırımlarımı sürdüren Türkerler Holding Yönetim Kuruluna da teşekkür eder, cuma günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı nedeniyle siz değerli kurum çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı da şimdiden canı gönülden kutlarım" diye konuştu.