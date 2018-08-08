Vekaleten Kurban kampanyasına destek çağrısı

Türk Kızılayı tarafından yurt içi ve yurt dışında “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla sürdürülen vekaleten kurban kampanyası, hayırseverlerin bağışlarını bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ihtiyaç sahibi coğrafyalarında dağıtılmak üzere vekaletle kurban kesimi yapan Türk Kızılayı tarafından kurban bağışı bedelleri yurt içinde 750 TL, yurt dışında ise 590 TL olarak belirlendi.

Muş’ta da hayırsever vatandaşların bağışlarını bekleyen ve kampanya ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Türk Kızılayı Muş Şubesi Başkanı Cengiz Koç, amacına ve kuralına uygun olarak kesilen kurbanların, kavurma olarak konservelere doldurulup, bütün yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Başkan Koç, “Özellikle ülkemizde ve yaklaşık 40 ülkede kurban bağışı kampanyalarını sürdürmekteyiz. Bununla birlikte Türk Kızılayı olarak hedef kitlemiz, bu Kurban Bayramı’nda 3 milyon insana ulaşmak. Muş ilimizde de bu kampanya mesaj olarak ve Kızılay’ın belirlediği bazı çalışma formatları ile hayırsever vatandaşlarımıza duyurulmaktadır. İsteyen vatandaşlarımız, istediği saatte Kızılay’a ulaşıp yurtdışı için 590 TL, yurtiçi için ise 750 TL bedeli kaydıyla, kurbanlarına Kızılay’a bağışlayabilirler” dedi.

“İhtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor”

Konserveler içerisinde hazır hale getirilen bağışların yıl boyunca yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Başkan Koç, “Ülkemizdeki hayırseverlerin bağışlarını alıp, muhtelif kombinelerde kesimini yapıyoruz. Bu kombinelerde kesilen kurbanlar, Et ve Süt Kurumunun yaklaşık 7 kombinesinde kavurmaya dönüştürülüyor. 800 gramlık konserveler şeklinde yıl boyunca gerek yurt içinde, gerek yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Burada temel hedef hazır yemek olması münasebetiyle insanların kullanmasının daha kolay, daha hızlı insanlara imkan ve fırsat sağlamasıdır. Bu kurban kesimleri ile ilgili verilen vekaletlerde noterler birliği, imamlar, kasaplar federasyonu ve Kızılay temsilcilerinin huzurunda dini vecibelere uygun olarak alınıyor ve yine dini vecibelere uygun olarak kesiliyor” diye konuştu.

“Bağışlar arefe gününe kadar yapılabilir”

Kurban Bayramı’nın arefe gününe kadar kurban bağışlarının yapılabileceğinin altını çizen Türk Kızılayı Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa ise, “Kurban bağışlarını 2018 yılı Kurban Bayramı’nın arife gününe kadar yapabilirsiniz. Türk Kızılayımızın 2018 yılı Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası kapsamında yapılacak olan kurban bağışları, amacına ve kuralına uygun olarak kesilip, kavurma olarak konservelere dolduruluyor ve bütün yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ayrıca vatandaşlarımızı bir zahmetten kurtarıyoruz. Vatandaş kurban kesimi ile uğraşacağına temizliği ve tüketimi noktasında biz tamamen vatandaşa kolaylık sağlıyoruz. Kesilen kurbanların birer CD’si bağışçıya gidiyor. Bağışçı internet üzerinden bilgisayarına CD’yi taktığında kurbanının nereye gittiğini görüyor” sözlerini kullandı.