Yaralı toy kuşu koruma altına alındı

Berce Alparslan Tarım İşletmesinde yaralı halde bulunan toy kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parkalar Muş Şube Müdürlüğü ekipler tarafından koruma altına alındı. Kuşu yaralı vaziyette bulduğunu ifade eden Berce Alparslan Tarım İşletmesi personeli Recep Mergen, "Burada 64 bin dekar arazimiz var. Bu arazilerde telli turna ve toy kuşları koruma altında bulunmaktadır. Bugün arazimizde yaralı halde bir toy kuşu bulduk. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerini aradık. Onlarda gelip kuşu alıp götürecekler. Koruma altında bulunan kuşumuza gerekli besin maddelerini verdik" dedi.

Yaralı toy kuşunu teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Memuru Mithat Tetik de, "Berce Alparslan Tarım İşletme Müdürlüğünde yaralı olan bir toy kuşu için bizi aradılar. Bizde gelip teslim tesellümle yaralı olan kuşu teslim aldık, Van’a göndereceğiz. Tedavisi bittikten sonra doğaya salacağız" ifadelerini kullandı.

Telli Turna Koruma Derneği Başkanı Kasım Avcı ise, bugün arazide yaralı olarak bulunan toy kuşu için burada olduklarını ifade ederek, "Bugün arazide bulunan yaralı toy kuşu hakkında tarafımıza bilgi gelmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile istişare ettik. Kuşun rahatsızlığı hakkında veteriner ile görüşeceğiz. Kısa bir tedavisi varsa eğer kuşu bakımdan sonra doğaya geri bırakacağız. Erkek bir toy kuşu ve yaklaşık 3-4 yaşlarında. Toplum algısının kuvvetlenmesinden dolayı toy kuşu sayısında artış görülmektedir" diye konuştu.