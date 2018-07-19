Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 14:40

Yaz tatilinde süt sağım mesaisi

Muş’un Altınova Beldesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerin çocukları, yaz tatilinde merada annelerine yardım ederek koyun sağımı yapıyor.

Yaz tatilinde süt sağım mesaisi

19 Temmuz 2018 14:40


Altınova Beldesi’nde hayvanlarını meralarda otlatan çiftçiler, okulların tatil olmasındna sonra çocuklarıyla birlikte sıcak havada süt sağımı yapıyor. Yaz tatilini ailelerine yardım ederek geçiren çocuklar, ücret ödedikleri traktörlerle beldeden meralara gelip koyun sağıp, hayvanların bakımını yapıyorlar. Bunaltıcı sıcakta meralarda hayvanlarla ilgilenmekte zorluk çeken çocuklar, yapmış oldukları yardımlarla ailelerinin yükünü hafifletiyor.


Koyun sağmak için meraya geldiğini söyleyen anne Ayten Mergen, “Koyun sağmaya buralara geliyoruz. Günde iki defa koyun sağımı yapıyoruz. Traktörlerle meralara geliyoruz. Biz de gelirimizi bu şekilde sağlıyoruz. Hayatımız böyle geçiyor. Günde 5-6 kilometre yol geliyoruz. Sıcak havada zor oluyor. Tansiyonlarımız çıkıyor, hasta oluyoruz. Günde ortalama 120-150 civarında hayvan sağıyoruz. Geçim kaynağımız sadece budur” dedi.


Yaz tatilini ailesine yardım ederek geçiren çocuklardan Şeyda Mergen ise “Okullar tatil olduğu için ailemize yardıma geliyoruz. Günde ortalama 15-20 tane koyunun sağımını yaparak, anneme yardım ediyorum. Bazen zor oluyor güneş altında buraya gelmek” diye konuştu.


Berivan Mergen isimli çocuk da günde iki defa koyun sağmaya geldiklerini ifade ederek, “Traktörle geliyoruz. Koyun sağmayı öğrendim, inek de sağıyorum. Günde beş tane koyun sağıyorum” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç