Yaz tatilinde süt sağım mesaisi

Altınova Beldesi’nde hayvanlarını meralarda otlatan çiftçiler, okulların tatil olmasındna sonra çocuklarıyla birlikte sıcak havada süt sağımı yapıyor. Yaz tatilini ailelerine yardım ederek geçiren çocuklar, ücret ödedikleri traktörlerle beldeden meralara gelip koyun sağıp, hayvanların bakımını yapıyorlar. Bunaltıcı sıcakta meralarda hayvanlarla ilgilenmekte zorluk çeken çocuklar, yapmış oldukları yardımlarla ailelerinin yükünü hafifletiyor.

Koyun sağmak için meraya geldiğini söyleyen anne Ayten Mergen, “Koyun sağmaya buralara geliyoruz. Günde iki defa koyun sağımı yapıyoruz. Traktörlerle meralara geliyoruz. Biz de gelirimizi bu şekilde sağlıyoruz. Hayatımız böyle geçiyor. Günde 5-6 kilometre yol geliyoruz. Sıcak havada zor oluyor. Tansiyonlarımız çıkıyor, hasta oluyoruz. Günde ortalama 120-150 civarında hayvan sağıyoruz. Geçim kaynağımız sadece budur” dedi.

Yaz tatilini ailesine yardım ederek geçiren çocuklardan Şeyda Mergen ise “Okullar tatil olduğu için ailemize yardıma geliyoruz. Günde ortalama 15-20 tane koyunun sağımını yaparak, anneme yardım ediyorum. Bazen zor oluyor güneş altında buraya gelmek” diye konuştu.

Berivan Mergen isimli çocuk da günde iki defa koyun sağmaya geldiklerini ifade ederek, “Traktörle geliyoruz. Koyun sağmayı öğrendim, inek de sağıyorum. Günde beş tane koyun sağıyorum” şeklinde konuştu.