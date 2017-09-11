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11 Eylül 2017 13:28

Yeni nikah salonunda ilk nikah

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyeye ait tarihi hizmet binasında yapılan yeni nikah salonunda ilk nikahı kıydı.

Yeni nikah salonunda ilk nikah

11 Eylül 2017 13:28


Eski hükümet konağı olarak uzun yıllar kullanılan, daha sonra Muş Belediyesi tarafından restore edilerek hizmet binası yapılan tarihi yapıdaki nikah salonu hizmete girdi. Belediye Başkanı Asya, iç dizayn çalışmaları tamamlanan salonda ilk nikahı kıydı. Evlenmek için belediyeye müracaat eden Kübra Aktaş ve Ayvaz Arslan çiftinin nikahını kıyan Başkan Asya, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dilerken, yeni nikah salonun da hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Asya, “Muş Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmetlerimizi kesintisiz sunmaya devam ediyoruz. Rutin çalışmalarımızın yanı sıra tarihi yapılarımızı korumak adına önemli çalışmalar yaptık. Eski hükümet konağı olarak uzun yıllar kullanılan, daha sonra okula dönüştürülen tarihi yapının belediyemizi tahsisini sağladıktan sonra restore çalışmamızı başlattık. Yaklaşık 2 aydır birçok birimimiz burada halkımıza hizmet vermektedir. Nikah salonunun eksikliğini yaşıyorduk. Diğer ek hizmet binamızın meclis salonunda bu hizmeti veriyorduk. Ancak tarihi binamızın faaliyete geçmesi ile yeni nikah salonunu yapmak üzere çalışma başlattık. 1,5 aylık bir çalışmanın sonunda nikah salonunu halkımızın hizmetine sunduk. Bugün yeni salonumuzda ilk nikahı kıydık. Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dilerken, yeni nikah salonunun da hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.




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