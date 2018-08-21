Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ilçenin en işlek caddesi olan Yılankıran Caddesi’nin asfalt serimi ve ışıklandırma çalışmalarının bittiğini belirtti. İlçe halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade eden Kırlı, “Malazgirt halkının büyük özlemi olan sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Daha önce ilçemizin en önemli caddeleri olan Şehit Arslan Kulaksız, Kültür ve Yarbay Öner caddelerinin asfalt serimini tamamlamıştık. Bugün de Yılankıran Caddemizin sıcak asfalt serimi ve ışıklandırma çalışmalarını bitirdik. Caddelerimiz çok güzel oldu. Bu caddelerimizin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kalan diğer caddelerimizin ışıklandırma ve kaldırım çalışmalarına da en kısa zamanda başlayacağız. Bu kapsamda tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

İlçenin en işlek caddesi olan Yılankıran Caddesi’nin sıcak asfalt çalışmalarını Kurban Bayramı’na yetiştiren yüklenici firma yetkilisi Sadık Yiğit ise “Çok şükür ilçemizin en işlek caddesinin asfalt serim çalışmasını bitirdik ve Kurban Bayramı’na yetiştirdik. İlçe halkına hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.