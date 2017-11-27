1.Amatör ligde 6.hafta maçları tamamlandı

Amatör ligde 6.hafta müsabakaları hafta sonundan oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör ligde 6.hafta müsabakaları bir maç dışında tamamlandı. Maksanspor, Göremespor maçının ertelendiği haftada sporseverler 31 gol izledi. Haftanın en farklı skorunu Kaymaklı Belediyespor’u 12-0 mağlup eden Acıgölspor elde ederken Suvermez Kalespor ile Derinkuyugücü takımları haftayı bay geçiren takımlar oldu. 1.Amatör ligde oynana maçlar sonrasında, Çat Gençlikspor:3-Kapadokya Nevşehirspor:0, Ürgüpspor:6-Kavak Gençlikspor:2, Kaymaklıspor:0-Acıgölspor:12, Ortahisar Belediyespor:0-Görespor:1, Eğitim Gençlikspor:3-Telekomspor:4, Gülşehir Belediyespor:0-Nevşehir 1969 spor: 0 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A grubunda 15 puan ile Göremespor, B grubunda ise 12 puan ile Acıgölspor haftayı lider kapattı.