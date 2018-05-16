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16 Mayıs 2018 14:32

28 ülkeden gelen güzeller Kapadokya’yı gezdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen ’Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması’ için 28 ülkeden gelen güzeller Kapadokya’ya geldi.

28 ülkeden gelen güzeller Kapadokya’yı gezdi

16 Mayıs 2018 14:32


Kemer’de düzenlenen ’Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması’ için 28 ülkenin güzelleri Beldibi Mahallesi’ndeki bir otelde 21 Mayıs Pazartesi günü yapılacak final gecesine kadar kampa girdi. Antalya Kemer’de kampa giren güzeller Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden güzellere yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterirken güzeller Kapadokya’nın eşsiz güzelliğine hayran kaldı. Özellikle Çinli turistlerin büyük ilgi gösterdiği güzeller Çinliler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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