Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 09:02

40 Gün 40 Gece Hediye Kampanyası Büyük İlgi Görüyor

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından başlatılan 40 gün 40 gece hediye kampanyası çerçevesinde günün hediyesini kazanmak isteyen vatandaşlar bin anahtar içerisinde doğru anahtarı bulabilmek için yarışıyorlar.

40 Gün 40 Gece Hediye Kampanyası Büyük İlgi Görüyor

16 Temmuz 2018 09:02


Nevşehir Nissara AVM tarafından 6 Temmuz Cum günü başlatılan ve 14 Ağustos tarihinde sona erecek olan 40 gün 40 gece hediye kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Günün hediyesini kazanmak için bin anahtar içerisinden doğru anahtarı bulmak için yarışan vatandaşlar hediyeyi kazanabilmek için uzun kuyruklar oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Nissara AVM Pazarlama Müdürü Ecem Doğru 40 gün 40 gece hediye kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ve gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi. Doğru, “40 gün 40 gece hediye kampanyamız 6 Temmuz Cuma günü başladı. Hediye kampanyamız tam 40 gün sürecek 14 Ağustos tarihinde sona erecek. Mağazalardan 75 lira alışveriş yapan ve restaurant kısmından 50 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerimiz danışmaya gelerek alışveriş fişlerini işletip bir anahtar çekme hakkını elde ediyorlar. Bin tane anahtar içerisinden seçtikleri anahtarı da günün hediyesini almak için deniyorlar. Kampanyamıza beklediğimizin daha üzerinde bir ilgi oldu. Bizlerde bu ilgiden son derece memnunuz. Şuan kadar çift kişilik İstanbul’a gidiş dönüş uçak biletleriyle birlikte Shakira konser bileti verdik. Bunun yanı sıra çift kişilik Sıla konser bileti, çift kişilik bay bayan kol saati, bay bayan güneş gözlüğü verdik. Bugün ki hediyemiz ise su arıtma cihazı oldu” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç