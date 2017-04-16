81 yaşındaki yaşlı adam sedye ile oyunu kullandı

2000 Evler Mahallesi’nde ikamet eden 81 yaşındaki alzheimer hastası Turgut Ceran, yürümekte zorluk çektiği için ambulansla alınarak oy kullanacağı Rauf Nail Akman İlkokuluna götürüldü. 3’üncü katındaki evinden alınan Ceran, Sağlık İl Müdürlüğü görevlilerinin yardımıyla ambulansa bindirildi. Ceran, götürüldüğü okulda yine sağlık görevlilerinin yardımı ile oyunu kullandı. Yaşlı adamın gelini Hatice Ceran, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay ise, “İmkanı olmayan vatandaşlarımızı demokrasinin tecellisi için bugün sandıklara taşıdık. Sağlık Bakanlığımızın da bu konuda daha önce bize talimatları vardı. 444 38 33 numaralı hattımızdan bize gelen talepleri değerlendirdik. Hepsinin planlamasını yaptık. Bize cuma itibarıyla 50’ye yakın hasta yakını müracaat etmişti. Ama bugün itibarıyla bu sayı daha da arttı. Şuana kadar 60’ya yakın kişi bu hizmeti bizden talep ediyor. İnşallah mesai saatleri içerisinde bu talepleri karşılayacağız” diye konuştu.