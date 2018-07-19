Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi 30 öğrenci alacak

sınıfı bitirmiş hafızlık belgesine sahip 30 öğrenci alacak.

Sınav başvurularının 01 - 16 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacağı, sınavların ise 28 Ağustos -07 Eylül 2018 tarihleri arasında Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılacağı bildirildi. Öğretmenlerin yakın ilgisi, modern sınıfları, laboratuvarları, sosyal ortamları ve son derece konforlu yurdu ile öğrencilere kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir ortam sağlandığını belirten Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Çapan Akkurt; "Türkiye’nin her tarafından Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih edip ilk 5 sırada yerleşen öğrencilerimize burs imkanı da sağlanacaktır" dedi.

Öğrenciler; başvuru şartlarını Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün https://dogm.meb.gov.tr/web adresinde yer alan https://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/13172556_HafizlarinEgitimGorecegiOkullar.pdf alt modülünden öğrenebilirler.