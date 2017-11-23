Acıgöl Kaymakamı Kundakçı, şehit ailelerini ziyaret etti

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, evlatlarını vatan uğrunda şehit veren fedakâr aileleri ziyaret ederek evlerine misafir oldu. Evine konuk olduğu şehit yakınları ile tek tek ilgilenen Kaymakam Kundakçı acılı ailelerle sohbet edip kederlerine ortak oldu.

Ziyaret ettiği her şehit yakınına özel alaka gösteren Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, ’Millet olarak her zaman sizlerin yanındayız, sizler bin bir zahmet ve özenle yetiştirdiğiniz çocuklarınızı bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda Şehit verdiniz, millet olarak size vefa borcumuz var, hakkınızı helal edin. Başımız sağ olsun’ dedi.