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23 Kasım 2017 09:44

Acıgöl Kaymakamı Kundakçı, şehit ailelerini ziyaret etti

Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Değerlier ile birlikte ilçe merkezindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Acıgöl Kaymakamı Kundakçı, şehit ailelerini ziyaret etti

23 Kasım 2017 09:44


Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, evlatlarını vatan uğrunda şehit veren fedakâr aileleri ziyaret ederek evlerine misafir oldu. Evine konuk olduğu şehit yakınları ile tek tek ilgilenen Kaymakam Kundakçı acılı ailelerle sohbet edip kederlerine ortak oldu.


Ziyaret ettiği her şehit yakınına özel alaka gösteren Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, ’Millet olarak her zaman sizlerin yanındayız, sizler bin bir zahmet ve özenle yetiştirdiğiniz çocuklarınızı bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda Şehit verdiniz, millet olarak size vefa borcumuz var, hakkınızı helal edin. Başımız sağ olsun’ dedi.




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