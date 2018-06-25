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25 Haziran 2018 09:48

AGİD temsilcileri Nevşehir’de seçim sonuçlarını takip etti

24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27.

AGİD temsilcileri Nevşehir’de seçim sonuçlarını takip etti

25 Haziran 2018 09:48

Dönem milletvekilliği seçimlerini Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİD) temsilcileri de takip etti.


Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri yurt dışından da yakından takip edildi. Bu kapsamda kısa adı AGİD olan Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından Hollanda ve Fransa’dan birer temsilci Nevşehir’deki seçimi yakından takip etti. Seçim günü başta Nevşehir merkez olmak üzere ilçe ve beldelerde oy kullanma işlemlerini yakından takip eden AGİD temsilcileri akşam ise İlçe Seçim Kurulunda oy sayma işlemlerini takip etti.


Avrupa Güvenlik ve İş Birliğinden yaklaşık 300 kişilik ekibin Türkiye’de seçimi takip ettiği öğrenildi.




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