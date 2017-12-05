Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 09:16

AK Parti Divan Katip Üyesi Açıkgöz: "Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet ediyorum"

TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, terör örgütlerinin ağzıyla konuştuğunu iddia ederek istifaya davet etti.

AK Parti Divan Katip Üyesi Açıkgöz:

05 Aralık 2017 09:16


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve bazı AK Partili bakanların yolsuzluk yaptığına dair açıkladığı belgelerin sahte olduğunun kanıtlandığını ifade eden AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, “Geçen hafta grup toplantısında Kılıçdaroğlu belgelerle geldi. En üzücü tarafı da belgelerin sahte olduğunu bile bile oradaki basın mensuplarına ve milletvekillerine dağıtmasıydı. Kendisi daha önce Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bulunmuştu. Biz şimdi aynı çağrıyı kendisi için yapıyoruz. Eline belgeler uydurma olduğu için aslında kendisi yalancıdır, kendisi iftiracıdır. O yüzden ben buradan Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet ediyorum” dedi.


Kılıçdaroğlu’nu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e şikayet ettiğini dile getiren Açıkgöz, “Kemal Kılıçdaroğlu denen bu zat, bölücü terör örgütlerinin ağzıyla konuşarak, onlarla işbirliği yaparak Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü tehdit ediyor. Bunu açık ve net olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e şikayet ediyorum hem de CHP seçmenlerine bu zatı şikayet ediyorum. Ülkenin birlik ve beraberliğine kastı olan terör örgütlerinin ağzıyla konuşup onlarla işbirliği yapmaktadır” diye konuştu.



"2 milyon insanı katledip adalet için uğraşmak komik"


ABD’de devam eden Reza Zarrab davası ile ilgili de konuşan Açıkgöz, “Aslında ABD’deki davada Türkiye’deki 17-25 FETÖ hain darbesinin devamıdır. Dünyaya adalet sağladığını söyleyen yaklaşık 2 milyon insanı katleden ve dünyadaki bütün zulümlerin adresi olan ABD’nin adalet için uğraşıyor olması bizlere çok komik ve enteresan geliyor. Buradaki asıl sıkıntı Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sıkıntılardır. Yani aslındaki oradaki davanın asıl amacı Türkiye’yi sıkıştırmak, Türkiye’ye zarar vermek, Türkiye’yi ekonomik olarak abluka altına almaktır. AB’deki dava Türkiye’deki 17-25 Aralık Yargı Darbesinin devamıdır. Buradaki çıkacak sonuçlar zaten bizi bağlamaz. Zaten dünyada sadece ABD’den ibaret değildir. Oradan bir mahkeme kararı ile Türkiye’ye şekil vermek, Türkiye’yi dizayn etmek veya tehdit etmek ABD’ye yakışan bir tavır değildir” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
7
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    2°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç