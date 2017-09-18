AK Parti İl Başkanı Tanrıver, “İl Kongresinde Aday Olmayacağım”

Olağan İl Kongresinde İl başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek 6.Olağan İl Kongresinde aday olmayacağını açıkladı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver’in basın toplantısına AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve İl yönetimi katıldı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver," 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Nevşehir Belediyesi Belediye Meclis üyesi olarak seçilmem sonrasında 12 Haziran 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eliyle Ak Parti Nevşehir İl Başkanı olarak 1.188 gündür görev yapmaktayım. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız ve teşkilatımız ile yapılan istişarelerimiz sonucunda parti içerisinde görev yapan ana kademe başkanlıkları ve yönetimlerinde çift görevlerin (örnek-Belediye Meclis Üyesi-İl Başkanı, İl Genel Meclis Üyesi- İlçe Başkanı vb) verilemeyecek olması nedeniyle 6.Olağan İl Kongresinde Ak Parti Nevşehir İl Başkanlığına aday olmamaya karar vermiş bulunmaktayım. Nevşehir Belediyesi Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Başkan vekili olarak partimdeki görevime devam edeceğim" dedi.

“Atama yapılana kadar görevimin başındayım”

"Genel Merkez Teşkilat Başkalığımızca yapılacak il başkanı temayül çalışması, sonrasında aday belirleme süreci ve İl Başkanlığına yapılacak atamaya kadar görevimin başındayım. Ataması gerçekleşecek il başkanı arkadaşımıza devir teslimi yapacağım" diyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2012 yılından beridir partimde görev yapmaktayım. Ak Parti İl başkanlığı görevinden öncede Gençlik Kolları Siyasi Hukuk İşleri Başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği Seçim İşleri Başkanlığı görevlerini yerine getirmiştim. İl Başkanlığı görevinde 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Genel seçimleri, 16 Nisan 2017 Halkoylaması seçimlerinde partimin başarısını artırmaya teşkilatımla birlikte çalıştık. Silahlı Terör Örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz ihanet kalkışmasında teşkilatımın başında görev yaparak onurlu ve şerefli bir duruş sergiledik. Bu zor süreçleri teşkilatımız ile birlikte göğüsledik. Uzun soluklu medeniyet mücadelemizin bu sürecinde AK Parti İl Başkanlığı görevini büyük bir onur ve gurur ile taşımaya çalıştım. Neticede tüm bu görevler birer nöbettir. Günü geldiğinde bu nöbeti, bu bayrağı teslim etmenin gerekliliğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet etmek için hiçbir unvana, hiçbir özel görevlendirmeye de ihtiyaç yoktur. Kendini bu büyük ailenin bir mensubu olarak gören herkes partisi ve ülkesi için elinden geleni yapmıştır ve inanıyorum ki yapmaya da devam edecektir."

“Nevşehir halkına teşekkür ederim”

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görev yaptığım süreçte partimize ve şahsıma sürekli destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, partide benimle birlikte mesai yapan çalışma arkadaşlarıma, yaşanan süreçlerin sürekli takipçisi olan tüm gazeteci arkadaşlarımıza ve aileme de çok teşekkür ediyorum. Ve son bir teşekkürü de Nevşehir’li hemşehrilerime yapmak istiyorum. Partimize ve vatanına sahip çıkarak bizlere her platformda destek veren aziz hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte partimizin neferi ve Nevşehir Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Meclis Başkan Vekili olarak şehrimiz için aynı tempoyla ve azimle çalışmaya devam edeceğimi ve partimizin vereceği her türlü emrinde yanında olacağımı belirtmek isterim."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver’in konuşmasının ardından AK Parti Nevşehir milletvekilleri, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’de birer konuşma yaparak İl Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Ali Tanrıver’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.