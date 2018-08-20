AK Parti İl Başkanı Yanar, Nevşehir halkının bayramını kutladı

Mustafa Rauf Yanar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren, rahmet ve bereketlerle dolu bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzuru içerisinde olduklarını belirterek, başta Nevşehirli vatandaşlar olmak üzere tüm Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Millet olma iradesini diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren, rahmet ve bereketlerle dolu bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirttiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm İslam alemi olarak hep birlikte bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın ve bunu idrak etmenin huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz Sevgi, dostluk ve kardeşlik ikliminin yeşerdiği, yardımlaşma ve dayanışma gibi sadece inananlar arasında hakim olan böyle bir anlayışın da zirve yaptığı böylesine müstesna günleri en iyi bir şekilde değerlendirmenin gerektiğine inanıyorum. Bayramlar, toplumsal barışın ve huzurun pekiştiği; sorunlar bulunsa da yüzlerin güldüğü ve herkesin ortak duygularda birleştiği, insanların birbirleri ile kucaklaştığı ve kenetlendiği, ihtiyacı olanlara, yokluk içinde bulunanlara sahip çıkma, yardım eli uzatma gibi duyguların en üst seviyede değerlendirildiği günlerdir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban bayramlarını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”