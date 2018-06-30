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30 Haziran 2018 11:39

AK Parti İl Başkanı Yanar ve milletvekili Açıkgöz sanayi esnafı ile buluştu

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz sanayi esnafının kahvaltı sofrasına konuk oldu.

AK Parti İl Başkanı Yanar ve milletvekili Açıkgöz sanayi esnafı ile buluştu

30 Haziran 2018 11:39


AK Parti İl Başkanı Yanar, “Milletvekilimiz Mustafa Açıkgöz ile birlikte düzenlemiş olduğumuz Lale Sanayi esnaflarımız ile kahvaltı programında buluştuk. Hemşerilerimiz ile istişarelerimize seçimden seçime değil her zaman devam diyoruz” dedi.


AK Parti Nevşehir milletvekili Açıkgöz’de açıklamasında, “Ekmeğimiz bir, aşımız bir; Anadolu, çalışmanın, üretmenin, helal kazancın her daim kıymetini bilir. Üreten, büyüyen Nevşehir, güçlü Türkiye yolunda milletimizle daha çok çalışacağız, milletimiz kazanacak” diye konuştu.




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