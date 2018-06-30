AK Parti İl Başkanı Yanar, “Milletvekilimiz Mustafa Açıkgöz ile birlikte düzenlemiş olduğumuz Lale Sanayi esnaflarımız ile kahvaltı programında buluştuk. Hemşerilerimiz ile istişarelerimize seçimden seçime değil her zaman devam diyoruz” dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Açıkgöz’de açıklamasında, “Ekmeğimiz bir, aşımız bir; Anadolu, çalışmanın, üretmenin, helal kazancın her daim kıymetini bilir. Üreten, büyüyen Nevşehir, güçlü Türkiye yolunda milletimizle daha çok çalışacağız, milletimiz kazanacak” diye konuştu.