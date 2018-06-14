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14 Haziran 2018 12:21

AK Parti Milletvekili Adayı Menekşe, Nevşehir halkının Ramazan Bayramını kutladı

AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Milletvekili Adayı Menekşe, Nevşehir halkının Ramazan Bayramını kutladı

14 Haziran 2018 12:21


Ramazan Bayramı´nın birlik, dayanışma ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Menekşe, toplumsal hoşgörünün en üst seviyeye çıkması temennisinde bulundu.


Bayramların, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları önemli günler olduğuna değinen Menekşe, "Bayramlar kardeşlik iklimini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimizi tazeleme günüdür. Hayatımızın her döneminde aynı halis niyet ve düşüncelere bağlı olarak, ilişkilerimizi sürdürmeliyiz” dedi.




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