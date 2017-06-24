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24 Haziran 2017 13:20

AK Parti Milletvekili Gizligider Ramazan Bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Milletvekili Gizligider Ramazan Bayramını kutladı

24 Haziran 2017 13:20


AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider yayımlamış olduğu mesajında tüm İslam aleminin ve Nevşehir halkının Ramazan Bayramını kutladı.


Mesajında bayramın, dünya üzerinde devam eden zulümlerin, kanın, şiddetin, iç çekişmelerin ve savaşların dinmesine vesile olmasını temenni eden Gizligider, milletimizin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı.


AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, "Ramazan Bayramının; dünyanın değişik bölgelerindeki gözyaşı, kan ve şiddetin durmasına, milletimizin birlik ve beraberliğine, kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını diliyor, tüm Nevşehirli hemşerilerimizin, Milletimizin ve bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum" dedi.




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