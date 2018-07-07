Basketbol öğrenmek isteyen çocuklar basketbol kursuna akın etti

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları kapsamında ücretsiz olarak açılan basketbol kursuna 350 öğrenci katılıyor. Yoğun katılım nedeniyle 6 grupta kurslara katılan öğrencilere basketbolun en alt seviyesinden kurslara başlatılan öğrencilere en üst seviyeye kadar basketbol eğitimi veriliyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer yaz spor okulları kapsamında açılan basketbol kursuna 350 öğrencinin katıldığını söyledi. Öğrencilere tek tek mahallelerden tarayarak ulaştıklarını belirten Ünlüer, “Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz spor okullarımız açıldı. Basketbol branşında da başta il merkezi olmak üzere ilçelerimizde faaliyet gösteriyor. Basketbol branşı Nevşehir’de sevilen branşların başında geliyor. Yaklaşık 350 çocuğumuz basketbol eğitimi alıyorlar. İnşallah bu çocuklarımızın içerisinde de milli olacak çocuklarımız yetişir” dedi.

Basketbol antrenörü Duygu Kannıcı ise açıklamasında basketbol kursuna yoğun ilgiden dolayı 6 grup şeklinde kurslara devam ettiklerini ifade etti. Kannıcı, “Basketbol kurslarında 350 sporcum bulunmaktadır. Çok büyük ilgi olması nedeniyle 6 grup şeklinde kurslarımıza devam ediyoruz. Kurslarımıza katılan çocuklarımıza paslaşma, top tutma, top sürme, bolelding yani alt yapıdan başlayıp çocuklarımızı en üst seviyeye çıkartmayı amaçlıyorum. Yoğun katılımı ise ilimizde yapmış olduğumuz yetenek taramasına bağlıyorum” diye konuştu.