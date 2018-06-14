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14 Haziran 2018 10:14

Belediye Başkanı Seçen, “ Bayramlar, sevgi, dostluk ve sevinç günlerimiz”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, bayramların karşılıklı yardımlaşma duygusu ile ve dostlukların arttığı, toplumun sevinç ve mutluluk günleri olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Seçen, “ Bayramlar, sevgi, dostluk ve sevinç günlerimiz”

14 Haziran 2018 10:14


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 15 Haziran 2018 Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Mesajında başta Nevşehirli vatandaşlar olmak üzere tüm inananların Ramazan Bayramını en içten dilekleri ile tebrik ettiğini dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği müstesna günler olarak da değerlendirilen bayramların, birer sevgi günü olarak toplumda var olan dayanışma ruhunu daha da artırdığına işaret etti.


Ramazan Bayramının tüm gönül coşkusu içerisinde idrak edilmesi temennisini ileten Nevşehir Belediye Başkanı Seçen mesajında daha sonra şunları kaydetti: “ İnsanlarımızın birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları ve kardeşlik içerisinde kucaklaştıkları huzur ve bereket günlerinden birisini daha tüm kalbimizle daha idrak etmenin engin sevinç ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği ve kuvvetlendiği gönül günleri olarak da ele alabileceğimiz dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı’nı, tüm gönül coşkusu içerisinde vatandaşlarımızın idrak etmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik ilişkisini perçinleştiren ve bu duyguyu adeta büyük bir sel haline getiren bu sevgi günlerimizin kalıcılığının sağlanması en büyük temennimdir. Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü böylesine anlamlı bir bayramı, tüm vatandaşlarımızın tüm içtenlikleri ile yaşamalarını arzu ediyor, Ramazan Bayramının başta Nevşehirli hemşehrilerime ve tüm dünyadaki inanan kardeşlerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum.”




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