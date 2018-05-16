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16 Mayıs 2018 12:03

Belediye Başkanı Seçen, çiçekleri Nevşehir Külliyesine bağışladı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Belediye Başkanı seçildikten sonra kendisine gönderilen çiçeklerin satımı ile elde edilen 2 bin liralık geliri, yapımı devam eden Nevşehir Külliyesinin inşaatında kullanılmak üzere Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne bağışladı.

Belediye Başkanı Seçen, çiçekleri Nevşehir Külliyesine bağışladı

16 Mayıs 2018 12:03


3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Nevşehir Belediye Meclisi’nin AK Parti ve MHP’li Meclis üyelerinin oy birliği ile Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen Atilla Seçen, vatandaşlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin yöneticileri tarafından kendisine gönderilen çiçeklerin satımı ile elde edilen 2 bin TL’lik geliri, yapımı devam eden Nevşehir Külliyesinin inşaatında kullanılmak üzere Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bağışladı.




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