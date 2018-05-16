Belediye Başkanı Seçen, çiçekleri Nevşehir Külliyesine bağışladı

3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Nevşehir Belediye Meclisi’nin AK Parti ve MHP’li Meclis üyelerinin oy birliği ile Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen Atilla Seçen, vatandaşlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin yöneticileri tarafından kendisine gönderilen çiçeklerin satımı ile elde edilen 2 bin TL’lik geliri, yapımı devam eden Nevşehir Külliyesinin inşaatında kullanılmak üzere Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bağışladı.