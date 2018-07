Belediye Başkanı Seçen, “Her zaman halkımızla iç içe olacağım”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Esentepe Mahallesinde yenileme çalışmaları tamamlanan Göktürk Parkı’nda incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında parkta oyun oynayan çocuklarla sohbet eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, onlardan yaz tatilini en iyi bir şekilde değerlendirmelerini istedi. Oyunun çocukların en temel hakları olduğunu söyleyen Seçen, çocuklardan anne ve babalarının uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.

Parkta oyun oynayan çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektiren Belediye Başkanı Atilla Seçen, kamelyada oturan kadınlarla da sohbet ederek, kadınların parkla ilgili istek ve dileklerini dinledi.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, park alanlarının fiziki şartlarının daha da iyileştirilerek önemli bir sosyal yaşam alanı olan park alanlarının, her zaman güvenli alanlar olmasına özen gösterdiklerini söyledi. Her zaman halk ile iç içe belediyecilik hizmeti yürütmeyi temel bir çalışma prensibi olarak değerlendirdiğini söyleyen Seçen “ Her zaman yanı başınızda, sizinle birlikte olacağım. Yoğun iş programıma rağmen halkımızla birlikte, onların düşüncelerini de alarak hizmet yürütüldüğünde daha başarılı çalışmalar ortaya çıkıyor. Bizler park alanlarının fiziki anlamda halkımızın isteklerine uygun niteliklerde olması için gayret gösteriyoruz. Halen şehir merkezimizde 117 park alanı bulunuyor. Yoğun kullanım nedeniyle yıprananlar oluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bu parkların modernizasyonuna büyük önem veriyoruz. İnşallah bu yılsonuna kadar bu kapsamlı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yılda bu çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.

Seçen, klasik belediyecilik anlayışı içerisinde hareket tarzını bırakıp, çağın gerektirdiği modern bir anlayış içerisinde bu alanda etkili olmaya yoğun bir çaba harcadıklarını da ifade ederek “ Belediye Başkanlığının artık makama bağlı kalınarak yapılamayacağı düşüncesi ile hareket ediyoruz. Artık caddede, sokakta, park alanında, cenazede, düğünde her daim halkımızla birlikteyiz. Halkın ayağına kadar gidip, onlarla yapılan istişarelerimizin hizmet standardının da artırılmasında ana etken olduğu düşüncesindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız incelemeler sonrasında bu düşüncemizin ne denli olumlu bir yaklaşım şekli olduğunu gözlemledik. Bu yönde halkımız ile istişarelerimizi devam ettireceğiz “ dedi.

Parkın temizliğinin yanı sıra çocuklar için oluşturulan oyun gruplarının iyi bir şekilde dizayn edildiğini ve park alanlarında oluşturulan kamelyalar ile daha çok insanın sohbet yapabilme imkânına kavuştuğunu anlatan kadınlar, Belediye Başkanı Seçen’e teşekkür ettiler. Kadınlar “Artık belediye başkanımız bizlerin ayağına kadar geliyor. Artık sık sık kendisini aramızda görebileceğiz. Bu bize güvenin yanı sıra mutlulukta veriyor. İstek ve şikâyetimizi belediyeye gitmeden kendisine iletebiliyoruz” diye konuştular.