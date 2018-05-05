Belediye Başkanı Seçen, temayül yoklamasına oyunu kullandı

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde 960 delegenin katılımı ile 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekilleri adaylarının belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen Temayül Yoklaması, AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar’ında katılımı ile gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Temayül yoklaması nedeniyle Nevşehir’e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar ile oylama öncesinde bir süre görüştü ve sonucun Nevşehir’e hayırlı olması temennisinde bulundu. Seçen, daha sonra oyunu kullandı.

41 Milletvekili aday adayının katıldığı Temayül yoklamasında AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz’da katılarak oy kullandı.