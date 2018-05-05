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05 Mayıs 2018 13:29

Belediye Başkanı Seçen, temayül yoklamasına oyunu kullandı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek Milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili adaylarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Temayül Yoklamasına katılarak oy kullandı.

Belediye Başkanı Seçen, temayül yoklamasına oyunu kullandı

05 Mayıs 2018 13:29


Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde 960 delegenin katılımı ile 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekilleri adaylarının belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen Temayül Yoklaması, AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar’ında katılımı ile gerçekleştirildi.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Temayül yoklaması nedeniyle Nevşehir’e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar ile oylama öncesinde bir süre görüştü ve sonucun Nevşehir’e hayırlı olması temennisinde bulundu. Seçen, daha sonra oyunu kullandı.


41 Milletvekili aday adayının katıldığı Temayül yoklamasında AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz’da katılarak oy kullandı.




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