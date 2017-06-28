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28 Haziran 2017 09:22

Doğala köyünde Şepe şenliği düzenlendi

Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde geleneksel şepe şenliği düzenlendi.

Doğala köyünde Şepe şenliği düzenlendi

28 Haziran 2017 09:22


Doğala köyünde düzenlenen şepe şenliğine AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Merkez ilçe başkanı Salih Açıkgöz ve köylüler katıldı. Milletvekili Açıkgöz şenliğe katılan köylüler ile yakından ilgilenirken köylülerin sorunlarını dinledi.


Şepe şenliğinde konuşan milletvekili Açıkgöz, "Her yıl geleneksel olarak yaşanan, yaşatılan Şepe Şenliği kültür hazinemizin, birlik ve beraberliğin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan çok önemli bir şenliktir. Tarihten gelen bu şenlik kültürümüz birliğimizin ve dirliğimizin de temelini oluşturuyor. Bu vesileyle Ramazan Bayramımızın tüm milletimize hayırlı, uğurlu olmasını ve daha nice nice bayramlara ulaşmamızı yüce Mevlamdan niyaz ediyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.




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