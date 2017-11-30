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30 Kasım 2017 15:29

Fazla hesap kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde meydana gelen kavgada ateşli silahla kasten adam öldürme ve yaralama suçunun faili yakalanarak tutuklandı.

Fazla hesap kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

30 Kasım 2017 15:29


Edinilen bilgilere göre, Kozaklı ilçesinde O.U., bir lokantada yemek yedi. Daha sonra ise hesabı ödemek üzere kasaya gelen O.U., fazla hesaba itiraz edince lokantada kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında müşteri O.U. yanında bulundurduğu silahla lokanta sahibi T.T.’yi omzundan yaralarken, kavgayı ayırmaya çalışan bir başka müşteri V.K.’yı karnından, Y.Ö.’yü ise elinden yaraladı. Lokanta sahibi ve diğer müşterileri silahla yaralayan O.U., daha sonra ise olay yerinden kaçtı.


Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaparken, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve karnından yaralanan V.K. hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kaçan cinayet şüphelisi O.U. kısa süre sonra yakalanırken, üzerinde cinayeti işlediği tabanca ve tabancaya ait beş adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.U., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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