Fransız vatandaşı vasiyeti üzerine Uçhisar’a defnedildi

Fransa’nın Albi kentinde yaşayan ve 1993 yılında Uçhisar’a yerleşen Jacques Avizou burada mimarlık ve turizm sektörüyle uğraştı. Yaklaşık 4 ay önce tedavi olmak üzere ülkesine dönen 75 yaşında ki Jacques Avizou 15 gün önce hayatını kaybetti. 24 yıldır Uçhisar’da yaşayan ve kasabada Uçhisar sevdalısı olarak bilinen Jacques Avizou vefatının ardından ise vasiyeti üzerine Uçhisar Mezarlığına defnedildi. Fransa vatandaşı olan Jacques Avizou böylelikle Uçhisar mezarlığına defnedilen ilk yabancı oldu.

Uçhisar mezarlığında düzenlenen törene Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Jacques Avizou’nun ailesi, Fransa’dan gelen akrabaları ve Uçhisarlı vatandaşlar katıldı.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ise yaptığı açıklamada Fransa vatandaşı olan Jacques Avizou’nun vasiyeti üzerine Uçhisar mezarlığına defnedildiğini ifade ederken Fransız vatandaşının Uçhisar mezarlığına defnedilen ilk yabancı olduğunu söyledi. Karaaslan, “Uçhisar kasabamız belediye mezarlığımıza Jacques Avizou diye bilinen Fransız uyruklu bir mimarımız 25 yıl önce Uçhisar’ımıza gelmiş, Uçhisar’da ki eski yapıları restore etmeye başlamış ve turizm altlığında turizme hazırlamış. Bu süreç 25 yıl içerisinde hep bir yanında ki eski yapıyı alarak öyle bir manzum elendirmiş ki bir butik otel zinciri haline getirmiş. Dolayısıyla Uçhisar’da Jacques Avizou ‘nun hizmetleri değerlendirildiğinde Jacques Uçhisar’ımıza hizmet etmiş ve katkı sağlamış insanlarımızdan bir tanesidir. Jacques bu aradan geçen 25 yıllık süre zarfında Uçhisarlılar ile kaynaşması Uçhisar’ı sevmesi vefatında da beni Uçhisar mezarlığına defnedin vasiyetinde bulunması sonucunda da Uçhisar mezarlığımıza defnettik. Takriben 15 gün önce Fransa’da vefat etmiş ancak Hristiyan olması sebebiyle cenazesi yakılarak külü Uçhisar mezarlığımıza defnedilmiştir. Burada tarihimize baktığımız zaman İslam dini inançlarının gerekliliğinde camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz ile birlikte kilise ve sinagogların yan yana olduğu bilinmektedir. Bu nedenle mezarlar da aynı şekilde İslam dini esaslarına göre defnedilen cenazelerimiz ile Hristiyan ya da Musevi dinine özgü defnedilen cenazelerin yan yana aynı mezarlıklar içerisinde olduğu bilinmektedir. Buradan baktığımız zaman Uçhisar’ımızda bir ilk olmakla beraber Jacques Avizou’ya ait cenazenin Uçhisar mezarlığımıza defnedilmesi meclis kararımız gereği yapılmıştır. Ve orada bir mezarlık yeri Jacques Avizou adına tanzim edilmiş ve tanzim edilen mezarlığa defin işlemi gerçekleştirilmiştir” dedi.

“Ailesi Uçhisar’a defin yapılmasından dolayı mutlu”

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan Jacques Avizou’nun ailesinin ise vasiyeti üzerine Uçhisar’a defnedilmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiklerini kaydetti. Karaaslan, “Eşi ve çocukları bu konuda memnuniyetlerine dile getirdiler. Onlarında kendilerini Uçhisarlı hissetmeleri, Uçhisar’a aidiyet duygularıyla bağlılıklarını ifade etmeleri bizi bu yönde de karar almaya gerekliliğini duyduk. Dolayısıyla burada hem Jacques Avizou’nun kendisi açısından vasiyetini yerine getirilmesi açısından hem ailesinin burada bizim yaptığımız bu oryantasyonu memnuniyetle karşılamaları ve özellikle Fransa’dan gelen Jacques Avizou’nun dostları ve akrabalarının burada böyle bir törenle defnedilmesi onlara aşırı derece de bir mutluluk vermiştir” şeklinde konuştu.