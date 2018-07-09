Gazi Üniversitesi Rektörü Uslan NEVÜ Rektörü Bağlı’yı ziyaret etti

Dr. İbrahim Uslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Dr. İbrahim Uslan, Rektör Bağlı ile NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz (ÜSET) Uygulama Otelinde bir araya geldi.

Rektör Bağlı ile bir süre görüşen Rektör Uslan, daha sonra Rektör Bağlı eşliğinde Kapadokya’nın tarihi ve turistlik mekânlarını gezdi.

Rektör Bağlı ziyaret sonunda Rektör Uslan’a günün anısına plaket takdiminde bulundu.