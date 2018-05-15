Genç çiftler nikah kıydırmak için Arzu ve Kamber kayalığını seçiyor

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çat kasabasında bulunan Arzu ile Kamber siluetinin bulunduğu peribacaları genç çiftlerin nikah töreni için uğrak mekanları olmaya devam ediyor. Merve Pekçetinkaya ve Kazım Kaya çifti de Arzu ile Kamber siluetinin bulunduğu mekanda nikah kıydırdı. Çiftin nikahını Çat Belediye Başkanı Kamil Duru kıyarken gençleri ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Nikah törenin ardından açıklamada bulunan Merve Pekçetinkaya-Kazım Kaya çifti, adı aşk ile anılan yerde nikah kıydırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederken bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Çat Belediye Başkanı Kamil Duru da imkansız aşkların sonsuz aşka dönüştüğü Arzu ile Kamber siluetinin bulunduğu peribacaları önünde nikah kıydırmak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Belediye Başkanı Duru, "Bulunduğumuz yer Çat kasabasında Arzu ile Kamber kayasının bulunduğu yer. Buradaki iki peribacası Arzu ile Kamber’in peribacasıdır. Arzu ile Kamber’in 1300 veya 1400’lü yıllarda burada yaşadığı tahmin edilen iki kardeşin çocukları. Birbirlerine büyük bir aşkla bağlılar. Ancak özelikle Kamber’in anne ve babasının çok küçük yaşta ölmesinden dolayı Kamber’i de Arzu’nun anne ve babası büyütüyor ve Kamber’in mallarına da sahip oluyorlar. Arzu ile Kamber kardeşi gibi büyüyorlar. Civarda yaşayanlar bunları kardeş biliyor sadece anne ve babası kardeş olmadıklarını biliyorlar. Bunlar kendi aralarında ileriki yıllarda kardeş olmadıklarını öğrendikten sonra aralarında büyük bir aşk yeşeriyor. Arzu ve Kamber daha sonra anlaşıyorlar ve buradan kaçmayı planlıyorlar. Tabi o zaman ki ahali bunların kardeş olduklarını bildikleri için bunun büyük bir günah olduğunu söyleyerek bunları taşlıyorlar. Arzu ve Kamber kaçarken bulunduğumuz mevkide yakalanacaklarını anlayarak Allah’a yalvarıyorlar bizi taşa çevir ya Rabbi diyorlar. Allah dualarını kabul ediyor ve şuan bulunduğumuz yerde iki peribacasına dönüşüyorlar. Biz de diyoruz ki onlarınki zamanında imkansız bir aşktı ama şuan burada sonsuz bir aşka dönüştü. Yüzyıllardır buraya Arzu ile Kamber kayası ismi veriliyor. Biz de bazı nikahları burada kıyıyoruz. Zaten bunların hikayesini de şöyle özetliyoruz. İmkansız aşkların sonsuz aşka dönüştüğü yer diyoruz. Burada nikah kıydıran çiftlere mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.