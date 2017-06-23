İftar sofrası yarın son kez kuruluyor

27 Mayıs 2017 Cumartesi günü başlayan ve 24 Haziran 2017 Cumartesi günü son kez kurulacak iftar sofrası, 15 kişilik bir ekip tarafından hazırlanıyor.

Modern Pazaryerinin hemen alt bölümündeki salonda kurulan iftar sofrası için hazırlanan Türk Mutfağının seçkin ürünlerinden oluşan yemekler, iftar vaktinden yaklaşık 30 dakika önce vatandaşlara dağıtılmaya başlanıyor.

İftar saati döneminde evine yetişemeyecek durumda olan vatandaşların yanı sıra dar gelirli vatandaşların birlik ve beraberlik ruhu içerisinde iftar yapmasının sağlanması amacına yönelik olarak hazırlanan iftar sofrasından her gün yaklaşık 1500 e yakın vatandaş yararlandı.