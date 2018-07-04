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04 Temmuz 2018 11:12

İşkur Nevşehir’de 6 ayda 800 kişiye istihdam sağladı

Nevşehir İşkur İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yılın ilk 6 ayında 800 kişiye istihdam sağladı.

İşkur Nevşehir’de 6 ayda 800 kişiye istihdam sağladı

04 Temmuz 2018 11:12


İşkur İl Müdürü Arif Sıddık Barata 2018 yılının ilk 6 ayında Toplum Yararına Program kapsamında 800 kişiye kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirdiklerini söyledi. Barata, “ İşkur İl Müdürlüğü olarak 2018 yılının ilk 6 ayında 800 kişiye kamu kurum ve kuruluşlarında çekilen kura ile işe yerleştirdik. Önümüzdeki hafta içerisinde de yine TYP kapsamında 700 kişiye daha istihdam sağlamak amacıyla başvuruları alacağız. Böylelikle il genelinde bin 500 kişiye 6’şar aylık zaman diliminde istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu.




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