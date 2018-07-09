İŞKUR Nevşehir’de 700 kişiyi işe alacak

Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğünce geçen hafta 800 kişinin kuraları çekilmiş ve Belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmişti.

Nevşehir İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata yaptığı açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan izinle Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 700 kişilik ilave kontenjan verildi. 2 Temmuz itibariyle TYP kapsamında kamu kurumlarında işbaşı yapan 800 kişiye ilaveten tekrar 700 kişi daha alacağız. Çalıştırılacak olan kişilerin 10 Temmuz 2018 tarihinde başvurularının başlayıp kura çekme yöntemiyle işçiler belirlenecektir” dedi.