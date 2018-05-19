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19 Mayıs 2018 11:52

Jandarmanın atları özel görevler için hazırlanıyor

Nevşehir’de, 2003 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren JAKEM’de yetiştirilen ve özellikle turizm bölgelerinde motorlu taşıtların giremediği alanlar ile asayiş olaylarında kullanılan atlar, ikisi kadın 30’a yakın personel tarafından eğitiliyor.

Jandarmanın atları özel görevler için hazırlanıyor

19 Mayıs 2018 11:52


Merkezdeki görevliler tarafından özel olarak seçilen atlar, asayiş parkurunda 15 ila 34 hafta arasında değişen eğitim sürecinde, yerdeki cisimlere alıştırma, perde geçme, ışık ve sese duyarsızlaştırma, hareketli zemine, duman ve sise alıştırma, silah kullanma, asayiş topu, tünel geçme, göğüsle itme, sudan geçme, atılan cisimlere, pankartlara ve gürültüye alıştırma ile merdivenden inme-çıkma etaplarında sıkı bir eğitimden geçiriliyor.


Eğitimi başarıyla tamamlayan atlar, toplumsal olaylara müdahalede, trafiğe kapalı turistik ve mesire yerlerinde önleyici zabıta olarak devriye hizmetinde, av sahalarında ve orman bölgelerinde çevre kontrolü sağlamada ve tören ile gösterilerde Jandarma Genel Komutanlığını temsil etmede kullanılıyor.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde de Paşabağları Mevkiinde devriye gezen atlı birlikler burada turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistler Jandarma atlı birliğinde görevli devriye ekipleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.


Eğitimlerin yanı sıra yüksek ve heybetli olmasına özen gösterilen atlar, nüfus ve turizmin yoğun olduğu Antalya, Nevşehir, Çanakkale, Aydın, Bursa, Afyonkarahisar ve Bilecik gibi illerde görev yapıyor.




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