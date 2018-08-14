Kapadokya Üniversitesi ilk kez lisans programlarına öğrenci alıyor

Kapadokya Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılan lisans bölümlerine ilk kez öğrenci kabul edecek. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Ali Karasar Kapadokya Üniversitesi lisans bölümleri itibarıyla özellikle beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanında çok iddialı bir şekilde ortaya çıkıyor ifadelerini kullanırken Türkiye’de örnek olacak çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Karasar, “Kapadokya Üniversitesi lisans bölümleri itibarıyla özellikle beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanında çok iddialı bir şekilde ortaya çıkıyor. İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz altında iki önemli bölümümüz var ki ikisi de birbirinden özel program yapılarına sahiptir. Birincisi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü ki siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler bölümü hem bölgesel uzmanlık hem de temasal uzmanlık seçmeli havuzlarıyla aslında Türkiye’de pek çok üniversitenin yüksek lisans yani master seviyesinde vermeye çalıştığı uzmanlığı lisans seviyesinde veren belki de tek üniversite olarak karşımıza çıkıyor. İkinci bölümümüz siyaset bilimi ve kamu yönetimi ise gerçekten hem ülkemizin içerisinden geçmekte olduğu bu siyasi dönüşüm sürecinde hem de dünyanın yönetim bilimi anlayışına yeniden ve farklılıklar getiren bir yönelimde olduğu dönemde çok önemli iki ana uzmanlık sahası sürüyor. Birincisi daha teorik anlamda siyaset bilimi alanına yoğunlaşan siyasetin toplum insan ilişkilerini ve genel olarak dünyada ki insan cemiyeti ile alakalı yönetsel meseleler üzerine yoğunlaşan bir program daha akademik bir programdır. İkinci seçmeli havuzunda verdiğimiz uzmanlık alanı ise Kamu yönetimi bölümüdür. Özellikle kamunun tüm toplumun yönetimi Kamu yönetimi dediğimizde aklımıza sadece valilik, kaymakamlık gelmesin. Aslında sağlık yönetiminden eğitime, enerji yönetiminden güvenlik yönetimine, afet yönetiminden kriz yönetimine kadar yönetim biliminin alt dallarının hemen hepsinin birleştiği ve bir şekilde uzmanlık sahaları oluşturma imkanı veren bir bölümden bahsediyoruz ki İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz hemen hemen Türkiye’deki ve komşuluk coğrafyamızdaki pek çok fakülteden bu şekilde ayrılıyor” dedi.

“Beşeri Bilimler Fakültemizi tüm adaylara tavsiye ediyoruz”

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, üniversitemizde açılan Beşeri Bilimler Fakültemizi de tüm adaylara tavsiye ediyoruz dedi. Karasar, “İkinci fakültemiz Beşeri Bilimler Fakültemiz ki bu fakültenin de iki önemli bölümünü bütün adaylara tavsiye ediyoruz. Birincisi psikoloji bölümü bütün Türkiye çapında psikoloji bölümleri hem yüksek doluluk oranına sahipler hem de büyük talep görüyorlar. Ancak bizim psikoloji bölümümüzün ortaya çıkardığı bir farklılık var ki dünyada psikoloji çalışmalarının en önde olduğu ülkelerden getirdiğimiz öğretim üyelerimiz sayesinde dünyada psikoloji bölümünün ulaştığı en üst noktadan başlatıyoruz lisans öğrencilerimizi. Ve aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programlarına yönlendirici bir tarafı var. İngiliz Dili Edebiyatı bölümümüzde yine dünyada bugünlerde çok konuşulan çevreci insani bilimler veya çevreci beşeri bilimler yol haritası ile ortaya çıkmış bir bölümdür. İngiliz Edebiyatı bildiğiniz gibi sadece İngilizce edebiyatı incelemek ile kalmıyor aynı zamanda onun tesir alanında kalan bütün dünya ve ABD’nin özellikle 20.yüzyılın başından beri oynamış olduğu süper güç ve kültürel merkez rolleri sebebiyle dünyanın pek çok yerine tesirleri oluyor. İşte bu tesirlerin kökenlerini ve edebi kaynaklarını inceleyen bir bölüm oluşturduk. Bu bölümümüzde aynı zamanda hem Türkiye çapında hem de komşuluk coğrafyamızda en yüksek hem istihdam hem de akademik çalışmalarımı ortaya koyuyor” diye konuştu.