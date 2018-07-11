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11 Temmuz 2018 10:07

Kapadokya Üniversitesinin ilk yüksek lisans programı açıldı

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün ilk programı olan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programının başvuruları başladı.

Kapadokya Üniversitesinin ilk yüksek lisans programı açıldı

11 Temmuz 2018 10:07

Başvurular, 31 Ağustos’a kadar devam edecek.


Uzmanlaşmaya Yönelik Donanım Fırsatı


Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programı, diğer yüksek lisans programlarından farklı olarak öğrencilerine biri “Siyaset Bilimi”, diğeri “Kamu Yönetimi” odaklı olmak üzere iki ayrı uzmanlaşma sahası imkânı tanıyor. Bu nedenle, siyaset bilimi teorik altyapısını güçlendirerek akademik çalışma yapmak isteyenler için ayrı bir seçmeli ders havuzu, kamu yöneticileri için ise ayrı bir seçmeli ders havuzu oluşturuldu.


“Çağımızı Yönlendirecek Uzmanlar Kapadokya’da Yetişecek”


Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programı, ulusal ve uluslararası pek çok çalışmaya imza atmış nitelikli akademik kadrosuyla, günümüzün sorunlarına etkili çözümler üretebilen, derinlikli akademik çalışmalar yapmış, vizyon sahibi yöneticilerin ve akademisyenlerin yetişmesini hedefliyor.


Kamu ve özel sektör çalışanlarının akademik ve mesleki birikimlerini geliştirmeleri için lisansüstü çalışmalarına büyük önem veren Kapadokya Üniversitesi, çalışanlara yönelik de esnek bir eğitim programı sunuyor.


6 Temmuz’da başlayan başvurular, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvurusu kabul edilen adayların kayıtları ise 10 - 14 Eylül tarihleri arasında alınacak.




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