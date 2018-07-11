Kapadokya’yı Haziran’da 250 bin turist ziyaret etti

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da geçen yıla oranla turist sayısında Haziran ayında artış yaşandı. Haziran 2017 yılında 220 bin 977 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesini bu yılın Haziran döneminde ise 250 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Mayıs ayı içerisinde en yoğun ilgiyi 87 bin 965 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi olurken, Hacı Bektaş Veli Müzesi’ni ise 50 bin 779, Kaymaklı yer altı şehrini 41 bin 195, , Derinkuyu yer altı şehrini 30 bin 974 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.