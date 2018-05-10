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10 Mayıs 2018 09:24

Kardelen Kolejinde trafik ve ilk yardım semineri düzenlendi

Özel Kardelen Koleji İlköğretim öğrencilerine trafik ve ilk yardım haftası kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kardelen Kolejinde trafik ve ilk yardım semineri düzenlendi

10 Mayıs 2018 09:24


Kardelen Koleji konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği olarak okul öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme semineri yapıldı. Öğrencilere trafikte yapılması gerekenler kapsamında trafik nedir, trafikte uyulması gerekenler ve yaya olarak yapılması gerekenler anlatıldı. Kardelenli öğrenciler ile uygulamalı şekilde gösterilen yayaların trafikte uyması gereken kurallar, yaya ve okul geçitlerinin nasıl kullanılacağı, trafik ışıklarına uyulması ve araçlarda emniyet kemerini bağlamaları konusunda slayt gösterisi ve uygulamalı eğitim verildi.


Ayrıca Kardelen Koleji sağlık personeli de öğrencilere kısaca ilkyardım hakkında bilgi verdi.




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